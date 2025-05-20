Финансист Селезнев: Россияне потеряют 50 процентов сбережений из-за вложений в кофе

— Исторически арабика торгуется гораздо дешевле, чем сейчас: 1−1,5 долларов за фунт (почти 454 грамма). Однако раз в два-четыре года случается крупный неурожай, и цена прыгает сильно вверх. В этом году она достигла 4,3 доллара за фунт, но прямо сейчас уже заметно дешевле — 3,7 доллара. В предыдущие годы на пике стоимости кофе доходил до 2,5−3 доллара, но потом всегда откатывался обратно, — отметил Селезнев.