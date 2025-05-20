Финансист Селезнев: Россияне потеряют 50 процентов сбережений из-за вложений в кофе

Россияне рискуют потерять до половины своих сбережений, вложившись в кофе. Такое мнение выразил эксперт по фондовому рынку компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, комментируя запуск фьючерсов на кофе на Московской бирже. Он отметил, что кофе — один из самых волатильных товаров, чья цена сильно зависит от погодных условий в странах-производителях, таких как Бразилия, Колумбия, Вьетнам, Индонезия и Эфиопия.
— Исторически арабика торгуется гораздо дешевле, чем сейчас: 1−1,5 долларов за фунт (почти 454 грамма). Однако раз в два-четыре года случается крупный неурожай, и цена прыгает сильно вверх. В этом году она достигла 4,3 доллара за фунт, но прямо сейчас уже заметно дешевле — 3,7 доллара. В предыдущие годы на пике стоимости кофе доходил до 2,5−3 доллара, но потом всегда откатывался обратно, — отметил Селезнев.
Селезнев напомнил, что исторически кофе сорта арабика стоил дешевле — около 1−1,5 долларов за фунт (примерно 454 грамма), но из-за периодических неурожаев, которые происходят каждые два-четыре года, цена резко возрастает. В 2024 году она достигала 4,3 доллара, однако уже снизилась до 3,7. При этом в предыдущие годы стоимость доходила до 2,5−3 долларов за фунт, но затем неизменно откатывалась назад.
Эксперт подчеркнул, что серьезные инвестиции в кофе нецелесообразны. По его словам, это инструмент, предназначенный скорее для хеджирования рисков профессиональными инвесторами или для краткосрочных спекуляций трейдерами. Московская биржа запустит торги фьючерсами на кофе с 20 мая. Контракты будут отображать изменение цен на кофейные зерна, в основном сорта арабика, с поставкой пять раз в год, передает «Газета.Ru».
Употребление кофе может предотвратить развитие болезни Паркинсона. Такое мнение выразил невролог высшей категории Видновской клинической больницы Дмитрий Кузьмин.