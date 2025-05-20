Из Красноярска могут запустить прямые авиарейсы в Минск

Котюков назвал Беларусь стратегическим партнером края. «За 2024 внешнеторговый оборот между нами превысил $220 млн, а за январь-февраль этого года товарооборот уже достиг почти $28 млн. И это не предел, это — очередной рубеж. Край заинтересован в белорусской технике и оборудовании — карьерных самосвалах, комбайнах, тракторах, погрузчиках, лифтах. Мы, в свою очередь, готовы расширить поставки в Беларусь рапса — Красноярский край является лидером его производства в России», — отметил губернатор.