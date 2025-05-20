Из Красноярска могут запустить прямые авиарейсы в Минск

Власти Красноярского края и Республики Беларусь готовятся установить прямое воздушное сообщение между Красноярском и Минском.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили перспективы сотрудничества между регионами в Минске, где белорусский лидер поддержал инициативу запуска прямых рейсов.
По словам Михаила Котюкова, прямое авиасообщение будет способствовать укреплению деловых связей и развитию туризма между Красноярским краем и Беларусью. В настоящее время прямые рейсы из городов Сибири в Минск отсутствуют, что создает неудобства для пассажиров. Добраться до столицы Беларуси можно с пересадками, например, из городов Уральского федерального округа. Ежедневные рейсы в Минск выполняются только из Москвы и Санкт-Петербурга.
Котюков назвал Беларусь стратегическим партнером края. «За 2024 внешнеторговый оборот между нами превысил $220 млн, а за январь-февраль этого года товарооборот уже достиг почти $28 млн. И это не предел, это — очередной рубеж. Край заинтересован в белорусской технике и оборудовании — карьерных самосвалах, комбайнах, тракторах, погрузчиках, лифтах. Мы, в свою очередь, готовы расширить поставки в Беларусь рапса — Красноярский край является лидером его производства в России», — отметил губернатор.
Ранее, делегация из Беларуси посетила Красноярский край, где представители машиностроительных компаний выразили заинтересованность в расширении своего присутствия в регионе. Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси поставлять технику и оборудование, в частности для горнодобывающей отрасли, автобусы на газомоторном топливе, а также сотрудничать в сфере сельского хозяйства и строительства.
Также делегации обсудили будущий автопробег «Красноярск — Брест».