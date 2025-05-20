Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полеты на Ольхон станут доступны гостям и жителям Бурятии

Ежедневные рейсы возобновят с 21 мая.

С 21 мая 2025 года авиакомпания «Аврора» вновь запускает рейсы из Улан-Удэ в Хужир, расположенный на крупнейшем острове Байкала — Ольхоне. Об этом сообщают на официальном сайте авиакомпании.

— Данный социально значимый рейс выполняется в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению Президента России Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов, — сказано в сообщении авиакомпании.

Вылеты из столицы Бурятии запланированы на 09:40 и 13:30. Обратный рейс из Хужира отправляется в 15:10 и прибывает в Улан-Удэ в 16:10. Стоимость перелета в одну сторону составляет 1038 рублей.

Напомним, участники ЕГЭ в 2025 году смогут быстро сообщать о нарушениях на экзаменах через Платформу обратной связи на «Госуслугах». Для этого в каждом экзаменационном пункте разместят плакаты с QR-кодом — по нему можно отправить жалобу напрямую в Рособрнадзор.