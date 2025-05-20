Полеты на Ольхон станут доступны гостям и жителям Бурятии

С 21 мая 2025 года авиакомпания «Аврора» вновь запускает рейсы из Улан-Удэ в Хужир, расположенный на крупнейшем острове Байкала — Ольхоне. Об этом сообщают на официальном сайте авиакомпании.
— Данный социально значимый рейс выполняется в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению Президента России Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов, — сказано в сообщении авиакомпании.
Вылеты из столицы Бурятии запланированы на 09:40 и 13:30. Обратный рейс из Хужира отправляется в 15:10 и прибывает в Улан-Удэ в 16:10. Стоимость перелета в одну сторону составляет 1038 рублей.
Напомним, участники ЕГЭ в 2025 году смогут быстро сообщать о нарушениях на экзаменах через Платформу обратной связи на «Госуслугах». Для этого в каждом экзаменационном пункте разместят плакаты с QR-кодом — по нему можно отправить жалобу напрямую в Рособрнадзор.