Полеты на Ольхон станут доступны гостям и жителям Бурятии

Напомним, участники ЕГЭ в 2025 году смогут быстро сообщать о нарушениях на экзаменах через Платформу обратной связи на «Госуслугах». Для этого в каждом экзаменационном пункте разместят плакаты с QR-кодом — по нему можно отправить жалобу напрямую в Рособрнадзор.