Узбекистан продлил безвизовый срок для граждан Бахрейна, Кувейта и Омана до 30 дней

Напомним, что ранее, с 1 марта 2021 года, гражданам этих государств был предоставлен 10-дневный безвизовый режим. Нововведение призвано сделать Узбекистан более доступным направлением для ближневосточных туристов.
В указе поставлены амбициозные цели: до конца 2025 года довести количество иностранных туристов до 15,8 миллиона человек, а также увеличить экспорт туристических услуг до 4 миллиардов долларов.
Также власти делают ставку на развитие внутреннего туризма: планируется организовать 40 миллионов поездок местных туристов и открыть 378 новых туроператоров по всей стране.
С 2025 года третья неделя ноября будет официально отмечаться как Международная неделя туризма.
А с июня 2025 года в рамках инициативы «Путешествуй по Узбекистану!» каждую вторую субботу и воскресенье месяца будет проводиться «День путешествий с семьёй и коллективом», чтобы стимулировать граждан активнее исследовать регионы страны.
Эти меры направлены на то, чтобы укрепить позиции Узбекистана на международной туристической арене и превратить туризм в один из драйверов национальной экономики.