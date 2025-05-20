Узбекистан продлил безвизовый срок для граждан Бахрейна, Кувейта и Омана до 30 дней

Vaib.uz (Узбекистан. 20 мая). С 1 июня 2025 года Узбекистан увеличивает срок безвизового пребывания для граждан Бахрейна, Кувейта и Омана до 30 дней с момента въезда в страну. Соответствующее решение закреплено в указе президента, принятом в рамках мер по активному развитию туристической отрасли.