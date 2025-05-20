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Узбекистан продлил безвизовый срок для граждан Бахрейна, Кувейта и Омана до 30 дней

Vaib.uz (Узбекистан. 20 мая). С 1 июня 2025 года Узбекистан увеличивает срок безвизового пребывания для граждан Бахрейна, Кувейта и Омана до 30 дней с момента въезда в страну. Соответствующее решение закреплено в указе президента, принятом в рамках мер по активному развитию туристической отрасли.

Источник: Vaib.Uz

Напомним, что ранее, с 1 марта 2021 года, гражданам этих государств был предоставлен 10-дневный безвизовый режим. Нововведение призвано сделать Узбекистан более доступным направлением для ближневосточных туристов.

В указе поставлены амбициозные цели: до конца 2025 года довести количество иностранных туристов до 15,8 миллиона человек, а также увеличить экспорт туристических услуг до 4 миллиардов долларов.

Также власти делают ставку на развитие внутреннего туризма: планируется организовать 40 миллионов поездок местных туристов и открыть 378 новых туроператоров по всей стране.

С 2025 года третья неделя ноября будет официально отмечаться как Международная неделя туризма.

А с июня 2025 года в рамках инициативы «Путешествуй по Узбекистану!» каждую вторую субботу и воскресенье месяца будет проводиться «День путешествий с семьёй и коллективом», чтобы стимулировать граждан активнее исследовать регионы страны.

Эти меры направлены на то, чтобы укрепить позиции Узбекистана на международной туристической арене и превратить туризм в один из драйверов национальной экономики.