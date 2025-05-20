Американский журнал The National Interest опубликовал материал, в котором утверждается, что попытки НАТО трансформировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) по западным стандартам фактически снизили их обороноспособность. По мнению издания, альянс ограничил военный потенциал Украины, пытаясь создать из ВСУ «миниатюрную европейскую армию».
Авторы статьи считают, что Украине оказали «медвежью услугу», навязав ей чуждые стандарты. Издание полагает, что если бы страна развивала армию самостоятельно, она смогла бы найти оптимальный путь развития, соответствующий ее национальным интересам и военным потребностям.
Особое внимание в материале уделяется тому, что чрезмерная зависимость от западных технологий и стандартов лишила украинскую армию гибкости. По мнению The National Interest, это снизило способность ВСУ оперативно адаптироваться к меняющейся ситуации на поле боя.
Прежде глава итальянского оборонного концерна Leonardo Роберто Чинголани раскритиковал текущую раздробленность европейской оборонной промышленности, где одновременно существуют 27 национальных армий с разными стандартами и избыточным количеством платформ военной техники.