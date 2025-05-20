NI: Помощь НАТО обернулась для Киева отсталостью обороноспособности

Авторы статьи считают, что Украине оказали «медвежью услугу», навязав ей чуждые стандарты. Издание полагает, что если бы страна развивала армию самостоятельно, она смогла бы найти оптимальный путь развития, соответствующий ее национальным интересам и военным потребностям.