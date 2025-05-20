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В Ростове-на-Дону авария парализовала движение на Западном шоссе

Авария на Западном: водителей просят объезжать участок ДТП.

Источник: Комсомольская правда

На подъезде к Ростову-на-Дону по Западному шоссе произошло ДТП, создающее серьезные помехи движению. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла утром 20 мая на оживленном участке дороги.

Движение затруднено в обе стороны. Сейчас образовался затор протяженностью несколько километров.

— Рекомендуем водителям заранее планировать альтернативные маршруты и проявлять особую осторожность на данном участке, — сообщают в ведомстве.

Автомобилистам по возможности стоит использовать объездные пути, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Сотрудники ДПС уже работают на месте происшествия, чтобы как можно быстрее восстановить движение.

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