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Глава СКР взял на контроль ситуацию в Междуреченске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании ситуации в поселке городского типа Междуреченск в Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Перед этим в комментариях в аккаунте Следственного комитета РФ «ВКонтакте» появилось обращение на тему нарушения прав жителей станции Переволоки в Междуреченске. В публикации сообщается о том, что долгое время «в жилые помещения поступает непригодная для потребления вода», которая не соответствует санитарным нормам, так как в ее составе превышена предельно допустимая концентрация химических веществ.

Кроме того, чистую питьевую воду на станцию не поставляют. В числе прочего в поселке нет уличного освещения, а автомобильные дороги разрушаются.

Также осенью 2024 года во время установки газопровода подрядчик повредил трубопровод, по которому получала воду 86-летняя местная жительница, и дорожное полотно на ряде улиц. Жильцы неоднократно жаловались на эту ситуацию чиновникам, но проблемы не решили.

По поручению Александра Бастрыкина региональное следствие возбудило уголовное дело. Александр Воеводин доложит в центральный аппарат об итогах расследования.