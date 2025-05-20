Глава СКР взял на контроль ситуацию в Междуреченске

Перед этим в комментариях в аккаунте Следственного комитета РФ «ВКонтакте» появилось обращение на тему нарушения прав жителей станции Переволоки в Междуреченске. В публикации сообщается о том, что долгое время «в жилые помещения поступает непригодная для потребления вода», которая не соответствует санитарным нормам, так как в ее составе превышена предельно допустимая концентрация химических веществ.