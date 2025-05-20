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Часть дорог перекроют в Хабаровске до 23 августа

С 26 мая по 23 августа в Хабаровске будет поэтапно перекрыто движение по улице Марины Расковой и переулку Планерному.

Источник: РИА "Новости"

Это связано с капитальным ремонтом линии водоотведения, который проводит МУП «Водоканал». Об этом сообщает мэрия города.

Перекрытие будет разделено на два этапа.

Первый этап (26 мая — 9 июля):

Улица Марины Расковой, район дома № 30В: перекрытие ½ проезжей части. Улица Марины Расковой, район дома № 30: полное перекрытие проезжей части.

Второй этап (10 июля — 23 августа):

Улица Марины Расковой, между домами № 17 и 19: полное перекрытие проезжей части. Улица Марины Расковой, район дома № 9 и переулок Планерный: перекрытие ½ проезжей части.

На местах установлены информационные щиты, временные дорожные знаки, ограждения и направляющие устройства.

МУП «Водоканал» приносит извинения за временные неудобства и просит водителей учитывать изменения в организации движения при планировании маршрутов.