Часть дорог перекроют в Хабаровске до 23 августа

Это связано с капитальным ремонтом линии водоотведения, который проводит МУП «Водоканал». Об этом сообщает мэрия города.
Перекрытие будет разделено на два этапа.
Первый этап (26 мая — 9 июля):
Улица Марины Расковой, район дома № 30В: перекрытие ½ проезжей части. Улица Марины Расковой, район дома № 30: полное перекрытие проезжей части.
Второй этап (10 июля — 23 августа):
Улица Марины Расковой, между домами № 17 и 19: полное перекрытие проезжей части. Улица Марины Расковой, район дома № 9 и переулок Планерный: перекрытие ½ проезжей части.
На местах установлены информационные щиты, временные дорожные знаки, ограждения и направляющие устройства.
МУП «Водоканал» приносит извинения за временные неудобства и просит водителей учитывать изменения в организации движения при планировании маршрутов.