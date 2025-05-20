Росфинмониторинг получит данные о переводах через СБП и «Мир»

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, порядок взаимодействия между Росфинмониторингом и НСПК, включая сроки и объем предоставляемых данных, будет регулироваться отдельным соглашением. Законопроект призван ускорить проведение проверок операций, совершаемых через СБП и «Мир», что повысит эффективность противодействия финансовым преступлениям.