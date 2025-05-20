Росфинмониторинг получит данные о переводах через СБП и «Мир»

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разработала законопроект, который предоставит ей доступ к данным системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир». Об этом сообщает агентство ТАСС.
Эти меры направлены на усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соответствующий документ уже подготовлен, следует из пояснительной записки к законопроекту.
Согласно инициативе, Росфинмониторинг получит право запрашивать у АО «Национальная система платежных карт» (НСПК), оператора платежной системы «Мир» и СБП, информацию о совершаемых транзакциях. Это позволит службе оперативнее выявлять подозрительные операции и пресекать незаконную финансовую деятельность.
Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, порядок взаимодействия между Росфинмониторингом и НСПК, включая сроки и объем предоставляемых данных, будет регулироваться отдельным соглашением. Законопроект призван ускорить проведение проверок операций, совершаемых через СБП и «Мир», что повысит эффективность противодействия финансовым преступлениям.
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