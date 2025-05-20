«Ты че, фраер, попутал?»: появились подробности скандала с дочерью чиновницы Шевцовой

В начале ролика девушка крутится перед зеркалом с обнаженным животом под аудиозапись с фразой «Ты знаешь, кто ее сын?», после чего она обращается к некоему «фраеру» и угрожает «отправить» его «на СВО», делая акцент на статусе матери-чиновницы и называя ее при этом мэром.