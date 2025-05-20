«Ты че, фраер, попутал?»: появились подробности скандала с дочерью чиновницы Шевцовой

Дочь главы Нюксенского района Вологодской области Юлии Шевцовой записала на своей странице в TikTok видео, в котором угрожала своим обидчикам отправлением на СВО. 19-летняя девушка разрушила карьеру своей матери, которую после скандала отправили в отставку.
В начале ролика девушка крутится перед зеркалом с обнаженным животом под аудиозапись с фразой «Ты знаешь, кто ее сын?», после чего она обращается к некоему «фраеру» и угрожает «отправить» его «на СВО», делая акцент на статусе матери-чиновницы и называя ее при этом мэром.
— Ты что, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим, — подписала девушка видео.
После этого Юлия Шевцова публично извинилась за дочь, однако уточнила, что покидать пост не собирается. При этом, по ее словам, детей плохо использовать в качестве политического оружия, намекая на свою дочь.
— Мы всей семьей приносим свои искренние извинения тем людям, чьи чувства задел этот ролик… Да, наши дети совершают ошибки по глупости, но неопытности. Но надо вовремя осознать и исправлять эти ошибки, поэтому с ребенком состоялся серьезный разговор, — высказалась чиновница.
Однако извинения не помогли, и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов освободил от должности Юлию Шевцову, отметив, что на должность нового главы муниципалитета с высокой долей вероятности будет назначен участник СВО, который задействован в программе «Время героев».