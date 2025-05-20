Вторая команда «Крыльев Советов» сыграла вничью с «Уралом-2» в Самаре 19 мая

Волжане и гости из Екатеринбурга не смогли выявить победителя на «Металлурге» — 1:1 (12+).
Самарцы открыли счет во втором тайме. На 51-й Павел Попов точно ударил головой с добивания. Далее, на 58-й, в составе дубля «Крыльев» красную карточку получил Илья Грибакин. А на 70-й «Урал-2» сравнял с пенальти — 1:1.
Позже, на 86-й, гости сами потеряли игрока. Никита Хрисанфов заработал второй «горчичник» и покинул поле. Однако на итоговый результат это не повлияло. Сейчас «зелено-бело-синие» идут на седьмом месте в таблице с 9 очками.
Следующая игра состоится 25 мая. В Перми сразятся с «Амкаром» (12+). До этого на выезде уступили ФК «Уралец-ТС» — 0:1 (12+).
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