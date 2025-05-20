Вторая команда «Крыльев Советов» сыграла вничью с «Уралом-2» в Самаре 19 мая

Позже, на 86-й, гости сами потеряли игрока. Никита Хрисанфов заработал второй «горчичник» и покинул поле. Однако на итоговый результат это не повлияло. Сейчас «зелено-бело-синие» идут на седьмом месте в таблице с 9 очками.