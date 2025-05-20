В Омске пятый день продолжаются поиски пропавшей пенсионерки

В Омской области пятый день продолжаются поиски 63-летней Ирины Озеровой. Она ушла из дачного дома в СНТ «Ландыш» и не вернулась. Женщину безрезультатно искали волонтеры и полиция. Сегодня, как сказано в телеграм-канале ведомства, к поиску подключились сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Омскому району.