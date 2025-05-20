В Омске пятый день продолжаются поиски пропавшей пенсионерки

В Омской области пятый день продолжаются поиски 63-летней Ирины Озеровой. Она ушла из дачного дома в СНТ «Ландыш» и не вернулась. Женщину безрезультатно искали волонтеры и полиция. Сегодня, как сказано в телеграм-канале ведомства, к поиску подключились сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Омскому району.
На вид пропавшей 60 лет, рост 155−160 см, среднего телосложения, светло-карие глаза, прямые светло-рыжие волосы до плеч. На момент ухода она была одета в серую кепку, синюю безрукавку, коричневую кофту, черные легенсы, бежевые босоножки на каблуке. При себе имела золотые серьги и цепочку с крестиком, банковскую карту.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Озеровой Ирины Анатольевны, просят сообщить об этом по телефонам: 79−38−02, 79−32−87, 8−908−315−36−44.
Ранее волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» также просили автолюбителей, проезжающих в районе СНТ «Ландыш» с 17:00 15 мая, поделиться записями видеорегистраторов.