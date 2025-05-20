В тюрьме Коста-Рики задержали кота-наркокурьера Наркомичи

По данным ведомства, охрана обратила внимание на необычное поведение животного, когда оно подходило к колючей проволоке. А когда изловили четвероногое, то все встало на свои места. На теле кота были примотаны свертки с двумя видами запрещенных веществ. Сейчас они отправлены на экспертизу.