В тюрьме Коста-Рики задержали кота-наркокурьера Наркомичи

В тюрьме Покочи в Коста-Рики задержали необычного наркокурьера — кошку, к телу которой было примотано 300 граммов наркотиков и папиросные листы. Об этом сообщило Министерство юстиции страны на своей странице в соцсети.
По данным ведомства, охрана обратила внимание на необычное поведение животного, когда оно подходило к колючей проволоке. А когда изловили четвероногое, то все встало на свои места. На теле кота были примотаны свертки с двумя видами запрещенных веществ. Сейчас они отправлены на экспертизу.
«Во вторник вечером сотрудникам тюремной полиции в тюрьме Покочи удалось спасти котенка, к телу которого были прикреплены две упаковки с наркотиками. Офицер, дежуривший на одной из сторожевых вышек, заметил животное на лужайке и немедленно поднял тревогу», — говорится в официальном сообщении.
Кота передали в Национальную службу здравоохранения животных. Необходимо установить, не причинен ли в результате «доставки» ему вред. Этот сюжет получил широкое распространение в Сети. Пользователи окрестили четвероногого курьера — Наркомичи.
В Минюсте страны добавили, что по данному факту было инициировано расследование. Правоохранители хотят вскрыть преступную сеть, пытавшуюся провернуть такую операцию. В ведомстве уверены, что эта «доставка» — лишь малая часть более масштабных преступных действий.