Последний звонок в Казахстане: школы смогут выбрать дату

Текущий учебный год завершают 3,9 миллиона обучающихся. Из них обучение в начальных классах — 391 тысяча, в основной школе — 364 тысячи детей. 217 тысяч детей являются выпускниками школ, претендентов на знак «Алтын белгі», как и в предыдущие годы, не более 5 процентов.