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Последний звонок в Казахстане: школы смогут выбрать дату

Министр просвещения Гани Бейсембаев сделал заявление касательно окончания учебного года в казахстанских школах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: depositphotos.com

Как сообщил министр на заседании правительства, в этом году учебный год планируется завершить проведением единого классного часа «Білімім — Отаныма».

По решению педагогического совета проведение торжественного мероприятия, посвященного выпускникам школ, «Мектебім, саған мың алғыс!» («Моя школа, спасибо тебе» — прим.) запланировано на 23 или 24 мая.

сказал Гани Бейсембаев

Таким образом, каждая школа самостоятельно выберет наиболее удобную дату — пятницу или субботу — для проведения последнего звонка.

Как пояснили в Министерстве просвещения, в эти дни у 11-классников проводится Единое национальное тестирование (ЕНТ), которое пересекается с праздничной датой.

Вместе с тем итоговые экзамены выпускников 9-х и 11-х классов пройдут с 29 мая по 16 июня. Торжественная церемония вручения аттестатов назначена на 18—20 июня.

Текущий учебный год завершают 3,9 миллиона обучающихся. Из них обучение в начальных классах — 391 тысяча, в основной школе — 364 тысячи детей. 217 тысяч детей являются выпускниками школ, претендентов на знак «Алтын белгі», как и в предыдущие годы, не более 5 процентов.

добавил Гани Бейсембаев