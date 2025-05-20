Последний звонок в Казахстане: школы смогут выбрать дату

Как сообщил министр на заседании правительства, в этом году учебный год планируется завершить проведением единого классного часа «Білімім — Отаныма».
По решению педагогического совета проведение торжественного мероприятия, посвященного выпускникам школ, «Мектебім, саған мың алғыс!» («Моя школа, спасибо тебе» — прим.) запланировано на 23 или 24 мая.
Таким образом, каждая школа самостоятельно выберет наиболее удобную дату — пятницу или субботу — для проведения последнего звонка.
Как пояснили в Министерстве просвещения, в эти дни у 11-классников проводится Единое национальное тестирование (ЕНТ), которое пересекается с праздничной датой.
Вместе с тем итоговые экзамены выпускников 9-х и 11-х классов пройдут с 29 мая по 16 июня. Торжественная церемония вручения аттестатов назначена на
Текущий учебный год завершают 3,9 миллиона обучающихся. Из них обучение в начальных классах — 391 тысяча, в основной школе — 364 тысячи детей. 217 тысяч детей являются выпускниками школ, претендентов на знак «Алтын белгі», как и в предыдущие годы, не более 5 процентов.