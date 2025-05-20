В Раде предрекли ухудшение позиции Киева на переговорах из-за США: вот как теперь все пойдет

Дональд Трамп, говоря о том, что условия мира Россия и Украина будут обсуждать только друг с другом, заявляет, что США, по сути, выходят из переговорного процесса. И это плохо скажется на положении Киева. Об этом в Telegram-канале заявил нардеп Алексей Гончаренко*.
Скандальный депутат отметил, что Киеву нужно было стоять на своем до последнего, чтобы Вашингтон остался на переговорах и являлся их частью. Теперь же, уверен Гончаренко*, все будет выглядеть таким образом: США скажут «извините» и уйдут, если Россия и Украина не договорятся.
И это будет настоящим дипломатическим поражением Украины, уверен депутат, предположив, что до конца года стороны не смогут достичь мирного соглашения.
Ранее по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, глава Белого дома заявил, что Россия и Украина должны договориться о мире без посторонних.
Перед разговором двух лидеров вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговорный процесс по Украине заходит в тупик. Он также добавил, что на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине до сих пор присутствует множество препятствий. При этом выделить главное из них сложно.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.