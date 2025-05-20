В Раде предрекли ухудшение позиции Киева на переговорах из-за США: вот как теперь все пойдет

Перед разговором двух лидеров вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговорный процесс по Украине заходит в тупик. Он также добавил, что на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине до сих пор присутствует множество препятствий. При этом выделить главное из них сложно.