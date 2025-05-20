Получивший гражданство РФ мужчина попытался вступить в ИГ*, его отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО мужичину, что недавно получил гражданство РФ.
Суд в Москве постановил заключить под стражу обвиняемого в попытке вступить в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) Шахбоза Давлатова, недавно получившего российское гражданство. Об этом сообщают журналисты.
«Суд в Москве отправил в СИЗО недавно получившего гражданство РФ обвиняемого, собиравшегося вступить в террористическую организацию “Исламское государство”», — сообщили РИА «Новости’со ссылкой на судебные материалы.
Сообщается, что следствие ходатайствовало об аресте мужчины. Там считают, что находясь на свободе, гражданин может «поддерживать и координировать связь с другими участниками МТО ИГ, цели которой представляют опасность для общественной безопасности Российской Федерации».
По информации агентства, Давлатов до недавнего времени являлся гражданином другого государства и получил гражданство РФ незадолго до задержания. Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде помещения в СИЗО в середине апреля 2025 года. Дополнительные обстоятельства дела и детали следствия не уточняются.
* «Исламское государство», ИГ — запрещенная на территории РФ террористическая организация.