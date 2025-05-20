Получивший гражданство РФ мужчина попытался вступить в ИГ*, его отправили в СИЗО

По информации агентства, Давлатов до недавнего времени являлся гражданином другого государства и получил гражданство РФ незадолго до задержания. Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде помещения в СИЗО в середине апреля 2025 года. Дополнительные обстоятельства дела и детали следствия не уточняются.