В Иркутской области вновь запустили Кругобайкальскую железную дорогу

Маршрут по Кругобайкальской железной дороге вновь заработал для туристов. Как рассказали КП-Иркутск в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», с 6 мая 2025 года движение ограничивали, так как рядом с пешей зоной была туша изюбря, а с ней и медведь, охраняющий добычу.