В Иркутской области вновь запустили Кругобайкальскую железную дорогу

Маршрут по Кругобайкальской железной дороге вновь заработал для туристов. Как рассказали КП-Иркутск в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», с 6 мая 2025 года движение ограничивали, так как рядом с пешей зоной была туша изюбря, а с ней и медведь, охраняющий добычу.
— Убрать препятствие из-за его испорченного состояния было невозможно. Поэтому решили дождаться, когда хищник сам съест еду и покинет маршрут без давления со стороны человека, — сообщили в пресс-службе Заповедного Прибайкалья.
Сейчас лесной зверь насытился и ушел к себе на территорию. Проход по маршруту безопасен.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске следователи завели дело из-за нападения собак на подростка в СНТ «Энергетик-3». Известно, что 16-летней пострадавшей потребовалась помощь медиков.