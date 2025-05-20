Жители Астаны смогут отслеживать передвижение бригады скорой помощи после вызова

Возможность видеть движение бригады скорой помощи — это пример того, как технологии обеспечивают прозрачность, снижают тревогу у вызывающих и сокращают нагрузку на диспетчеров. Кроме того, цифровое информирование помогает подготовиться к прибытию бригады, к примеру, открыть шлагбаум во дворе или подготовить документы пациента.