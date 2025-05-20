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Жители Астаны смогут отслеживать передвижение бригады скорой помощи после вызова

АСТАНА, 20 мая — Sputnik. Жители Астаны смогут отслеживать передвижение бригады скорой помощи в режиме реального времени. Об этом сообщил Минздрав Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

При поступлении вызова первой категории срочности система автоматически направляет заявителю SMS-сообщение со ссылкой на интерактивную карту. Открыв карту в браузере, пользователь может в реальном времени следить за маршрутом скорой помощи.

пояснили в ведомстве

По данным службы скорой помощи Астаны, ежедневно операторы обрабатывают до 6 тысяч входящих звонков. До 40% из которых составляют повторные обращения, связанные с уточнением времени прибытия бригады.

На первом этапе функция будет доступна для части вызовов первой категории срочности на территории города Астаны. В дальнейшем планируется масштабирование проекта на все экстренные вызовы по всей территории Казахстана.

Возможность видеть движение бригады скорой помощи — это пример того, как технологии обеспечивают прозрачность, снижают тревогу у вызывающих и сокращают нагрузку на диспетчеров. Кроме того, цифровое информирование помогает подготовиться к прибытию бригады, к примеру, открыть шлагбаум во дворе или подготовить документы пациента.

отметил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов

Минздрав также заявил, что продолжит внедрение цифровых решений.