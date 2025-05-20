По «единому билету» смогут доехать до моря жители Хабаровского края

Этим летом жители Хабаровского края вновь смогут добраться до теплых морей по «единому билету». Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК») возобновляет ежедневный мультимодальный маршрут Советская Гавань — Комсомольск — Хабаровск — Уссурийск — Андреевка, сообщает ИА AmurMedia.
Как уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, жители региона, которые планируют отдых на курортах Приморья, могут отправиться в поездку по схеме «поезд + автобус» с 18 июля по 29 августа 2025 года.
От Советской Гавани, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска до Уссурийска можно добраться поездом № 352/351 Советская Гавань — Владивосток. Его расписание состыковано с графиком движения автобуса № 558/557, который будет курсировать от Уссурийска до Андреевки и обратно. Автобус также будет делать остановки в Безверхово, Славянке и Рязановке, где расположены популярные базы отдыха.
От вокзала Уссурийска автобус будет отправляться в 7:15 и прибывать в Андреевку (база отдыха «Лагуна») в 11:48. В обратном направлении автобус будет отправляться в 12:33 от остановки Андреевка (база отдыха «Волна») с прибытием на вокзал Уссурийска в 17:58.
Как рассказали в АО «ФПК», мультимодальный маршрут — поездка на поезде и автобусе по единому билету. Это экономит путешественникам время на поиски подходящих рейсов, а билеты на автобус и поезд можно оформить в одном месте и сразу.