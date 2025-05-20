По «единому билету» смогут доехать до моря жители Хабаровского края

От Советской Гавани, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска до Уссурийска можно добраться поездом № 352/351 Советская Гавань — Владивосток. Его расписание состыковано с графиком движения автобуса № 558/557, который будет курсировать от Уссурийска до Андреевки и обратно. Автобус также будет делать остановки в Безверхово, Славянке и Рязановке, где расположены популярные базы отдыха.