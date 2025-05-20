Ветераны ЦСК ВВС сыграют со сборной Самарского хоккейного фестиваля 21 мая

Команды встретятся в спорткомплексе «Орбита» на улице Ново-Вокзальной, 70а. Вход свободный (0+).
Это будет выставочный матч. На льду сразятся ветераны местного ХК ЦСК ВВС и сборная Самарского хоккейного фестиваля.
В состав первых войдут знаменитые игроки и легенды, которые в разные сезоны выступали за «летчиков».
А с 8-го по 10 августа в Самаре пройдет Кубок губернатора по хоккею (12+). Речь идет о предсезонном турнире. К нему присоединятся четыре коллектива. Причем три уже подтвердили свое участие.
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