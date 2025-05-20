Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветераны ЦСК ВВС сыграют со сборной Самарского хоккейного фестиваля 21 мая

Команды встретятся в спорткомплексе «Орбита» на улице Ново-Вокзальной, 70а. Вход свободный (0+).

Команды встретятся в спорткомплексе «Орбита» на улице Ново-Вокзальной, 70а. Вход свободный (0+).

Это будет выставочный матч. На льду сразятся ветераны местного ХК ЦСК ВВС и сборная Самарского хоккейного фестиваля.

В состав первых войдут знаменитые игроки и легенды, которые в разные сезоны выступали за «летчиков».

А с 8-го по 10 августа в Самаре пройдет Кубок губернатора по хоккею (12+). Речь идет о предсезонном турнире. К нему присоединятся четыре коллектива. Причем три уже подтвердили свое участие.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!