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Искры и пламя: Машина взорвалась во время движения во дворе многоэтажки в Новосибирске

В Новосибирске камера домофона запечатлела страшный момент: Hyundai Solaris вспыхнул прямо на ходу во дворе дома на улице Зорге. Об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».

Источник: Life.ru

В Новосибирске авто на ходу взорвалось во дворе дома. Видео © VK / Инцидент Новосибирск.

Инцидент, случившийся ранним утром 20 мая 2025 года, попал в объектив у дома № 277. На видео показано, как в 04:35 из салона машины внезапно вырвались искры, а затем пламя охватило автомобиль. Водитель, оказавшийся в эпицентре огненной ловушки, получил ожоги.

Ранее в Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте на парковке вспыхнул автомобиль и выгорел дотла. По предварительным данным, водителя внутри не было. О пострадавших не сообщается.