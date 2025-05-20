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Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи до максимума за два года

В апреле российские компании импортировали авто из Южной Кореи на 90 млн долларов.

Источник: Аргументы и факты

Россия в апреле импортировала легковых автомобилей из Южной Кореи на максимальную с марта 2023 года сумму, передает РИА Новости.

Сообщается, что в середине весны российские компании ввезли в страну южнокорейских машин на 90 млн долларов, что стало максимумом с марта 2023 года. Также это в два раза больше, чем в апреле 2024 года и на четверть выше уровня предыдущего месяца.

Отмечается, что больше всего было приобретено автомобилей с двигателем объемом от 1,5 до 3 литров (на 65 млн долларов). На 18,7 млн долларов было приобретено машин с дизельным двигателем на 1,5−2,5 литра и на 5,2 млн долларов — автомобилей с обычным двигателем.

В южнокорейском экспорте легковых автомобилей Россия занимает 11-е место.

Ранее были названы цены популярных моделей авто при возврате в России.

Президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином поддержал создание производств китайских автомобилей в России.