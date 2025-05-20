Пробила артерию: Подушка безопасности «хонды» сделала многодетного россиянина инвалидом

Мужчину экстренно подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, на котором он остаётся по сей день. У Максима парализованы обе руки, а единственная подвижная нога функционирует лишь частично. Медицинские счета от филиппинских врачей достигли восьми миллионов рублей, из которых семье удалось собрать лишь четверть. Транспортировка в Россию, которая обойдётся ещё в полтора миллиона, пока невозможна. Жена Максима осталась с ним на острове, отправив троих детей обратно домой.