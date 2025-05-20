Более половины россиян одобрили бы антиалкогольную кампанию, показал опрос

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Более половины (53%) россиян заявили, что поддержали бы антиалкогольную кампанию, если бы ее сейчас объявили в стране, 39% респондентов уверены, что люди стали пить меньше, чем 35−40 лет назад, следует из опроса ВЦИОМ, который есть у РИА Новости.