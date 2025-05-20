Более половины россиян одобрили бы антиалкогольную кампанию, показал опрос

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Более половины (53%) россиян заявили, что поддержали бы антиалкогольную кампанию, если бы ее сейчас объявили в стране, 39% респондентов уверены, что люди стали пить меньше, чем 35−40 лет назад, следует из опроса ВЦИОМ, который есть у РИА Новости.
Безусловно поддержать антиалкогольную кампанию в России готовы 26% опрошенных граждан, 27% заявили, что скорее поддержали бы антиалкогольную кампанию, если бы ее сейчас объявили в стране, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
По мнению 12% респондентов, антиалкогольная кампания, которая проводилась в стране в самом начале перестройки, была необходима, благодаря ей многого удалось добиться. Четверть (26%) россиян считают, что эта задумка была правильной, но в ходе нее допускались ошибки.
Четверо из десяти (39%) опрошенных считают, что сейчас люди стали пить меньше, чем во времена Михаила Горбачева, 13% придерживаются противоположного мнения, 37% сказали, что ситуация практически не изменилась.
Шесть из десяти (60%) респондентов в качестве меры для борьбы с алкоголизмом поддержали бы пропаганду здорового образа жизни, 54% назвали запрет на продажу алкоголя молодежи до 21 года, 45% — запрет рекламы алкоголя.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 4 мая 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.