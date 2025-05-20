Как вырастут стипендии казахстанских студентов с 1 сентября

На сегодня дефицит мест в общежитиях сократился с 82 500 в 2019 году до 14 873 койко-мест в 2024 году. Хочу отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями госуслуга по предоставлению мест в общежитиях предоставляется в проактивном формате.