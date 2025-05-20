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Губернатор Филимонов объяснил, почему уволил чиновницу после видео дочери

Глава Вологодской области связал отставку чиновницы с «ценностной несовместимостью» поступка ее дочери с действующими в регионе правилами.

Источник: Аргументы и факты

Увольнение главы Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлии Шевцовой связано с «ценностной несовместимостью» поступка ее дочери с установленными в регионе правилами. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор области Георгий Филимонов, объясняя отставку чиновницы после скандального видео ее дочери.

Глава Вологодской области выразил уверенность, что Шевцова сможет найти варианты развития свой карьеры в сфере, не связанной с государственной службой.

Шевцова возглавляла Нюксенский муниципальный округ Вологодской области с конца октября 2024 года. В центре скандала она оказалась из-за видео, опубликованного ее дочерью. Девушка разместила в Сети ролик, в котором хвасталась своей матерью и угрожала отправить недоброжелателей на СВО.

Видео, вероятно, девушка адресовала своему молодому человеку с которым, по словам губернатора, у нее возник «кризис» в отношениях.

Ранее Шевцова извинилась за поведение своей дочери, заверив, что провела с ней серьезную беседу.

Ранее в Тамбовской области директора автобазы Андрея Селионова уволили после танцев с полуобнаженной куклой.