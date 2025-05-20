Губернатор Филимонов объяснил, почему уволил чиновницу после видео дочери

Шевцова возглавляла Нюксенский муниципальный округ Вологодской области с конца октября 2024 года. В центре скандала она оказалась из-за видео, опубликованного ее дочерью. Девушка разместила в Сети ролик, в котором хвасталась своей матерью и угрожала отправить недоброжелателей на СВО.