Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не удовлетворён результатами переговоров с Россией, прошедших в Стамбуле 16 мая. В интервью польскому изданию Rzeczpospolita он подчеркнул, что соглашение о прекращении огня так и не было достигнуто, а предложенные Москвой условия Украина считает невыполнимыми.
Подоляк уточнил, что мирные переговоры могут начаться якобы только после полного прекращения боевых действий.
«Мы не удовлетворены переговорами в Стамбуле. Настоящие мирные переговоры могут начаться только после прекращения огня», — подчеркнул он.
Напомним, с переговорами у Киева также возникли проблемы. Когда президент РФ Владимир Путин предложил провести прямые контакты в Стамбуле, Зеленский сначала громко отказался. Однако потом внезапно передумал. Поэтому даже явился в Турцию лично, хотя его никто не приглашал.
Глава делегации от российской стороны Владимир Мединский подчеркнул, что о переговорах между РФ и Украиной исключительно в условиях прекращения боевых действий говорят только не знающие историю люди. Помощник президента России привел слова французского императора Наполеона I Бонапарта, который говорил, что «война и переговоры ведутся одновременно».