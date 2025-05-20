Подоляк: Киев не удовлетворён результатами переговоров в Стамбуле

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не удовлетворён результатами переговоров с Россией, прошедших в Стамбуле 16 мая. В интервью польскому изданию Rzeczpospolita он подчеркнул, что соглашение о прекращении огня так и не было достигнуто, а предложенные Москвой условия Украина считает невыполнимыми.