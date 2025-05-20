Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подоляк: Киев не удовлетворён результатами переговоров в Стамбуле

В офисе Зеленского продолжили настаивать на прекращении огня.

Источник: Комсомольская правда

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не удовлетворён результатами переговоров с Россией, прошедших в Стамбуле 16 мая. В интервью польскому изданию Rzeczpospolita он подчеркнул, что соглашение о прекращении огня так и не было достигнуто, а предложенные Москвой условия Украина считает невыполнимыми.

Подоляк уточнил, что мирные переговоры могут начаться якобы только после полного прекращения боевых действий.

«Мы не удовлетворены переговорами в Стамбуле. Настоящие мирные переговоры могут начаться только после прекращения огня», — подчеркнул он.

Напомним, с переговорами у Киева также возникли проблемы. Когда президент РФ Владимир Путин предложил провести прямые контакты в Стамбуле, Зеленский сначала громко отказался. Однако потом внезапно передумал. Поэтому даже явился в Турцию лично, хотя его никто не приглашал.

Глава делегации от российской стороны Владимир Мединский подчеркнул, что о переговорах между РФ и Украиной исключительно в условиях прекращения боевых действий говорят только не знающие историю люди. Помощник президента России привел слова французского императора Наполеона I Бонапарта, который говорил, что «война и переговоры ведутся одновременно».