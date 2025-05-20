Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бюст министра СССР Александра Ежевского хотят установить в Иркутске

Александр Ежевский был первым директором Иркутского радиозавода.

Источник: Правительство Иркутской области

В Иркутске планируют установить бюст почетного гражданина области, Героя Социалистического Труда, заслуженного машиностроителя РФ, первого директора Иркутского радиозавода, министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР Александра Ежевского. С инициативой установки бюста выступил один из меценатов города. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации города.

Александр Ежевский родился в городе Тулуне. Окончив семь классов, он стал работать учеником токаря на машиностроительном заводе имени Куйбышева в Иркутске. Вскоре он стал мастером механического цеха. Александр Ежевский успевал не только работать, но и учиться.

Александр Ежевский в течение трёх лет преподавал, а затем его назначили главным инженером на авторемонтном заводе. С 1945 по 1952 годы он был руководителем радиозавода. Вскоре он стал директором Алтайского тракторного завода, а затем — предприятия сельскохозяйственного машиностроения.

В 1954 году Александра Ежевского назначили заместителем министра автомобильного, тракторного и сельхозмашиностроения СССР. В течение 18 лет он возглавлял Всесоюзное объединение Совета Министров СССР — «Союзсельхозтехника».

В 1980 году Александр Ежевский занял кресло министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, где проработал до самой пенсии. Александр Ежевский умер, когда ему было 102 года. Похоронили его в Москве.