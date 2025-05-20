Бюст министра СССР Александра Ежевского хотят установить в Иркутске

Александр Ежевский в течение трёх лет преподавал, а затем его назначили главным инженером на авторемонтном заводе. С 1945 по 1952 годы он был руководителем радиозавода. Вскоре он стал директором Алтайского тракторного завода, а затем — предприятия сельскохозяйственного машиностроения.