В Волгоградской области животные покусали 3428 человек

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, с начала 2025 года в медучреждения с такими проблемами обратились 3428 человек. Это число превышает среднемноголетний уровень на 21,5%. К счастью, случаев заболевания бешенством в этом году среди населения области не зарегистрировано.