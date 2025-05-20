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В Волгоградской области животные покусали 3428 человек

В Волгоградской области выросло количество укушенных животными жителей.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, с начала 2025 года в медучреждения с такими проблемами обратились 3428 человек. Это число превышает среднемноголетний уровень на 21,5%. К счастью, случаев заболевания бешенством в этом году среди населения области не зарегистрировано.

В РПН напоминают, что методов лечения бешенства не существует, а заразившимся грозит неминуемая смерть. Поэтому укушенным гражданам необходимо немедленно обращаться к медикам и проходить курс профилактической вакцинации. Только прививки от бешенства могут спасти жизнь в случае, если вас укусило больное бешенством животное.