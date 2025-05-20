Мощная вспышка на Солнце: как она повлияет на магнитную бурю 21 мая 2025

По предварительному прогнозу, ближайшую магнитную бурю метеозависимым людям стоит ожидать в конце мая. 28−29 числа на Землю обрушится геомагнитный шторм. В возбужденном состоянии магнитосфера окажется и в начале лета: в период с 1 по 6 июня возможны магнитные бури. Еще один шторм эксперты прогнозируют на 14 июня. В остальные дни обстановка должна оставаться спокойной. Впрочем, никто не застрахован от внезапных вспышек на Солнце или появления солнечного ветра — так что лучше регулярно проверять прогноз магнитных бурь.