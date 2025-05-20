Мощная вспышка на Солнце: как она повлияет на магнитную бурю 21 мая 2025

После затишья на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса М.
Совсем недавно ученые заверяли, что на Солнце зафиксировалась спокойная обстановка. Но внезапно на поверхности звезды произошла мощная вспышка уровня М. О том, повлияет ли она на магнитосферу Земли 21 мая 2025 года — в материале URA.RU.
Солнечная активность 21 мая 2025.
Еще вчера ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ оценивали уровень возмущений на поверхности звезды всего в 1.8 баллов из 10. Однако сейчас эксперты повысили индекс солнечной активности до 4.9 баллов. Причина — мощная вспышка уровня М.
Однако беспокоиться не стоит: эксперты утверждают, что вспышка произошла на самом краю Солнца, и никак не будет воздействовать на магнитосферу Земли. «Шансов, что активная область, пока невидимая с Земли, доживет до второй половины недели, когда сможет цеплять Землю обычными событиями, пока очень немного», — прогнозируют ученые. «Впрочем, посмотрим — возможно, Солнце решит поспорить».
Магнитные бури 21 мая 2025.
Прогноз магнитных бурь на месяцФото: Лаборатория солнечной активности.
Так как вспышка на Солнце никак не повлияет на обстановку на Земле, ученые прогнозируют довольно спокойную магнитосферу. С вероятностью 39%, уровень геомагнитной активности останется на «зеленом» уровне. Шанс того, что произойдут незначительные возмущение, которые даже не почувствуют люди — 35%. А возможность геомагнитного шторма эксперты оценивают в 26%.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
По предварительному прогнозу, ближайшую магнитную бурю метеозависимым людям стоит ожидать в конце мая. 28−29 числа на Землю обрушится геомагнитный шторм. В возбужденном состоянии магнитосфера окажется и в начале лета: в период с 1 по 6 июня возможны магнитные бури. Еще один шторм эксперты прогнозируют на 14 июня. В остальные дни обстановка должна оставаться спокойной. Впрочем, никто не застрахован от внезапных вспышек на Солнце или появления солнечного ветра — так что лучше регулярно проверять прогноз магнитных бурь.
Что делать метеозависимым.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПочему мы болеем во время магнитных бурь и как себе помочь — советы врача.
Чаще всего на ухудшение самочувствия во время магнитных бурь жалуются люди старше 50 лет, а также те, кто страдает хроническими болезнями, нарушениями в работе сердца или скачками давления. Но метеозависимость может проявиться у кого угодно — по данным медиков, около 30% жителей Земли чувствительны к колебаниям магнитосферы.
Пока наука не придумала универсального лекарства от метеозависимости. Поэтому самый надежный способ смягчить симптомы — пересмотреть образ жизни: наладить питание, отказаться от вредных привычек, соблюдать режим сна и добавить физическую активность. Эти меры укрепят организм и помогут ему лучше справляться с внешними воздействиями, в том числе с магнитными бурями.
Если даже здоровый образ жизни не уменьшает проявления метеозависимости, стоит обратиться к врачу и пройти диагностику. Иногда такие симптомы сигнализируют о скрытых хронических заболеваниях, о которых человек может не догадываться.