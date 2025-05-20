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Полиция задержала хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Алексеева за пьяную драку

Американская полиция задержала российского хоккеиста клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева, ему было предъявлено обвинение в нахождении в нетрезвом виде в общественном месте. Об этом во вторник, 20 мая, сообщают местные СМИ.

Американская полиция задержала российского хоккеиста клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева, ему было предъявлено обвинение в нахождении в нетрезвом виде в общественном месте. Об этом во вторник, 20 мая, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел у одного из заведений, где спортсмен стал участником драки. Его доставили в участок, однако вскоре отпустили.

В пресс-службе клуба отметили, что уже проинформированы о ситуации с российским спортсменом. На текущий момент они занимаются сбором дополнительной информации, передает ARL Now.

Ранее российского самбиста Алексея Гончарова обвинили в нападении на девушку в ночном клубе «Эйфория» в Калининграде. По словам свидетелей, спортсмен не оплатил свой счет и, когда сотрудница клуба попыталась его остановить, с силой ударил ее по лицу.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице бойца ММА Михаила Аллахвердяна — у него нашли переделанный пистолет. Боец «нашел» кустарно переделанный RETAY S2022-О калибра 9 миллиметров. После доработки пистолет стал огнестрельным оружием.