Полиция задержала хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Алексеева за пьяную драку

Американская полиция задержала российского хоккеиста клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева, ему было предъявлено обвинение в нахождении в нетрезвом виде в общественном месте. Об этом во вторник, 20 мая, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел у одного из заведений, где спортсмен стал участником драки. Его доставили в участок, однако вскоре отпустили.
В пресс-службе клуба отметили, что уже проинформированы о ситуации с российским спортсменом. На текущий момент они занимаются сбором дополнительной информации, передает ARL Now.
Ранее российского самбиста Алексея Гончарова обвинили в нападении на девушку в ночном клубе «Эйфория» в Калининграде. По словам свидетелей, спортсмен не оплатил свой счет и, когда сотрудница клуба попыталась его остановить, с силой ударил ее по лицу.
Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице бойца ММА Михаила Аллахвердяна — у него нашли переделанный пистолет. Боец «нашел» кустарно переделанный RETAY S2022-О калибра 9 миллиметров. После доработки пистолет стал огнестрельным оружием.