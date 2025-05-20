Полиция задержала хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Алексеева за пьяную драку

Ранее российского самбиста Алексея Гончарова обвинили в нападении на девушку в ночном клубе «Эйфория» в Калининграде. По словам свидетелей, спортсмен не оплатил свой счет и, когда сотрудница клуба попыталась его остановить, с силой ударил ее по лицу.