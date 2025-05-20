Защитник «Спартака» Д. Денисов высказался об удалении игрок «Крыльев» Г. Бейла

«Крылья Советов» встречались со «Спартаком» в Самаре 18 мая. Волжане потерпели поражение с разницей в два мяча — 0:2. При этом остались вдевятером. На 10-й минуте удалили Гленна Бейла, на 50-й — Фернандо Костанцу.