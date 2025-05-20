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Защитник «Спартака» Д. Денисов высказался об удалении игрок «Крыльев» Г. Бейла

22-летний футболист москвичей уверен: рефери по делу показал красную карточку голландцу.

22-летний футболист москвичей уверен: рефери по делу показал красную карточку голландцу.

«Крылья Советов» встречались со «Спартаком» в Самаре 18 мая. Волжане потерпели поражение с разницей в два мяча — 0:2. При этом остались вдевятером. На 10-й минуте удалили Гленна Бейла, на 50-й — Фернандо Костанцу.

Последний раз «зелено-бело-синие» получали сразу две красные карточки за один матч в апреле 2022-го года. Тогда «КС» уступили подмосковным «Химкам» со счетом 1:3 (12+).

«Повторов не смотрел, видел в игре удаление Гленна Бейла. Мне кажется, это фол, Миша Игнатов выходил один на один, следовательно, получилась красная», — сказал защитник столичного клуба Даниил Денисов ТАСС.

Недавно писали, что форвард «Крыльев» Иван Сергеев попал в расширенный состав сборной России. Он может присоединиться к июньским сборам национальной команды.

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