Mash: сатирик Лион Измайлов победил рак спустя пять лет лечения

Сатирик Лион Измайлов победил рак, его убрали из реестра онкобольных.
Российский сатирик и законодатель стендапа Лион Измайлов победил онкологическое заболевание после пяти лет лечения. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Уточняется, что 85-летний артист был исключен из реестра онкобольных после успешного завершения терапии.
«Законодатель стендапа в РФ и легендарный сатирик Лион Измайлов победил рак», — сообщил Mash. Отмечается, что сатирика убрали из реестра онкобольных.
Диагноз «рак кожи на ранней стадии» был поставлен Измайлову еще в 2020 году. Сатирик строго следовал предписаниям врачей и прошел необходимый курс лечения.
Лион Измайлов (настоящая фамилия — Поляк) — советский и российский писатель-сатирик, артист эстрады, сценарист, поэт-песенник, телеведущий, а также инженер-конструктор. Родился он 5 мая 1940 года в Москве.
В 1967 году окончил Московский авиационный институт, получив квалификацию инженера-конструктора. В период учебы он активно участвовал в самодеятельности, и именно тогда взял себе творческий псевдоним Измаилов.
Измайлов стал выступать на эстраде как юморист в 1979 году. Также он был трижды удостоен премии «Золотой теленок» «Литературной газеты» («Клуба 12 стульев»).