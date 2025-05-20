На Урале почти в полтора раза выросло число покусанных клещами

На Среднем Урале продолжает расти количество покусанных клещами. С начала сезона зарегистрировали уже 11,6 тысячи пострадавших, что в 1,4 раза выше аналогичного периода прошлого года, но на уровне среднего многолетнего показателя.
Случаи зарегистрированы в 65 муниципалитетах. Больше всего покусанных в Слободо-Туринском и Пышминском городских округах, Байкаловском районе, Талице, Тугулыме, Алапаевском районе и Ирбитском районах.
«С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 23 человека, с подозрением на клещевой боррелиоз — 51 человек», — сообщили в свердловском Роспотребнадзоре.
В лабораториях исследованы почти 8 тысяч клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,93% проб, лайм-боррелиоза — в 41,2%, моноцитарного эрлихиоза — в 2,7%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 1,08%.