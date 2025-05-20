Глава СПЧ Фадеев предложил снова внедрить всеобщие переводные экзамены в школе

«По итогам дискуссий с выдающимися директорами и педагогами, я считаю, что надо постепенно внедрять переводные экзамены из одного класса в другой за исключением 9-го и 11-го, где сдают ОГЭ и ЕГЭ, потому что экзамен является составной частью учебного процесса. Об этом как-то забыли, к экзамену относятся как к какой-то пытке», — отметил Фадеев в разговоре с ТАСС.