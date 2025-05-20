Глава СПЧ Фадеев предложил снова внедрить всеобщие переводные экзамены в школе

Для перевода из класса в класс Фадеев предлагает добавить экзамены.
В российских школах необходимо постепенно внедрять переводные экзамены для оценки уровня усвоения знаний учащихся. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в кулуарах XIII Петербургского международного юридического форума.
«По итогам дискуссий с выдающимися директорами и педагогами, я считаю, что надо постепенно внедрять переводные экзамены из одного класса в другой за исключением 9-го и 11-го, где сдают ОГЭ и ЕГЭ, потому что экзамен является составной частью учебного процесса. Об этом как-то забыли, к экзамену относятся как к какой-то пытке», — отметил Фадеев в разговоре с ТАСС.
Глава СПЧ добавил, что педагоги поддерживают введение экзаменов, однако опасаются идти наперекор действующим административным установкам. Фадеев уточнил, что круг экзаменов должен определяться профессиональным сообществом, но особое внимание следует уделить таким предметам, как литература, география, история, физика и математика.
Фадеев также подчеркнул, что ЕГЭ сегодня фактически стал исключительно вступительным экзаменом в вуз и не отражает реальный уровень знаний школьников. По его мнению, внедрение переводных экзаменов потребует пересмотра школьной программы. Он отметил, что родители опасаются чрезмерной нагрузки на детей, однако учебный план можно оптимизировать без потери качества примерно на 20−25%, что позволит освободить дополнительное время для подготовки к экзаменам.