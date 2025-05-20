В Омске на 11 стихийных рынках торгуют опасными продуктами

В Омске на постоянной основе действуют 11 стихийных рынков, где торгуют опасными продуктами. На молочку и мясо у продавцов нет никаких ветеринарных документов. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Омской области, такие продукты крайне опасны.
По данным ведомства, такая стихийная торговля ведется по адресам: ул. 12 Декабря, 104, ул. 4-я Челюскинцев, 66, ул. Заозерная, 28, ул. Котельникова, 4, ул. Товстухо, 1 А, ул. Челюскинцев, 119, ул. Багратиона, 6, ул. Заозерная, 28, ул. 3-я Молодежная, 50, ул. 20 лет РККА, 298/4Б, ул. Гашека, 12, проспект Комарова, 2/2. Нелегальные торговцы разворачивают прилавки возле торговых комплексов и остановок общественного транспорта.
"Продукты, реализуемые подобным образом, представляют серьезную угрозу!, — предупреждают специалисты. — Они несут в себе риск возникновения различных заболеваний у людей: от дизентерии и сальмонеллеза до туберкулеза и бруцеллеза. У сельскохозяйственных животных и птиц они могут вызвать птичий грипп, африканскую чуму свиней, ящур и сибирскую язву.
Особую опасность, по словам специалистов, представляют купленные с рук консервы, соленая, вяленая и копченая рыба, колбасные изделия, домашние заготовки грибов. В них может содержаться ботулинический токсин. Последствия — вплоть до летального исхода.