В Омске на 11 стихийных рынках торгуют опасными продуктами

"Продукты, реализуемые подобным образом, представляют серьезную угрозу!, — предупреждают специалисты. — Они несут в себе риск возникновения различных заболеваний у людей: от дизентерии и сальмонеллеза до туберкулеза и бруцеллеза. У сельскохозяйственных животных и птиц они могут вызвать птичий грипп, африканскую чуму свиней, ящур и сибирскую язву.