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Берег Байкала укрепят на 1,12 млрд рублей в Иркутской области

Работы проведут в районе Байкальска.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Больше миллиарда рублей направят на укрепление береговой линии Байкала в районе Байкальска. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области, ссылаясь на встречу губернатора Игоря Кобзева с главой Росводресурсов Дмитрием Кирилловым, где и было озвучено это решение.

— Планируется укрепить почти 3 километра берега. Первый участок — от реки Солзан до реки Харлахта, это 1,3 км. Второй — от Харлахты до ручья Красный, это еще 1,5 км, — рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Точные сроки начала работ пока неизвестны.

Напомним, как ранее сообщала КП-Иркутск, в Забайкалье похоронили троих пожарных, погибших в лесу. По одной из версий, мужчины могли погибнуть в пожаре.