Берег Байкала укрепят на 1,12 млрд рублей в Иркутской области

Больше миллиарда рублей направят на укрепление береговой линии Байкала в районе Байкальска. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области, ссылаясь на встречу губернатора Игоря Кобзева с главой Росводресурсов Дмитрием Кирилловым, где и было озвучено это решение.