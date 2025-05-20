Берег Байкала укрепят на 1,12 млрд рублей в Иркутской области

Больше миллиарда рублей направят на укрепление береговой линии Байкала в районе Байкальска. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области, ссылаясь на встречу губернатора Игоря Кобзева с главой Росводресурсов Дмитрием Кирилловым, где и было озвучено это решение.
— Планируется укрепить почти 3 километра берега. Первый участок — от реки Солзан до реки Харлахта, это 1,3 км. Второй — от Харлахты до ручья Красный, это еще 1,5 км, — рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Точные сроки начала работ пока неизвестны.
Напомним, как ранее сообщала КП-Иркутск, в Забайкалье похоронили троих пожарных, погибших в лесу. По одной из версий, мужчины могли погибнуть в пожаре.