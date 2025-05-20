Топалов откровенно признался, что чуть не потерял Тодоренко из-за серьезной проблемы

«Тогда у меня началась паника, и я понял: что-то не то. Я каким-то образом выясняю, что она от меня ушла», — поделился певец. Тогда он позвонил брату телеведущей, который ему не смог ничем помочь, но в конечном счете Топалову все же удалось убедить Тодоренко выслушать его, однако телеведущая дала артисту понять, что им «не по пути».