Топалов откровенно признался, что чуть не потерял Тодоренко из-за серьезной проблемы

Певец Влад Топалов в недавнем интервью рассказал, что раньше серьезно злоупотреблял спиртными напитками, выпивая часто и без какой-либо меры, порой даже оказываясь не в состоянии вспомнить, что произошло накануне, и из-за его пьянства будущая супруга, телеведущая Регина Тодоренко была готова уйти от него. Слова певца приводит Teleprogramma.org.
Топалов вспомнил о случае, когда избранница просто собрала вещи и ушла от него. Он признается, что поначалу ссорился с возлюбленной из-за своего пристрастия к алкоголю. При этом певец даже выпивал с братом телеведущей, но в определенный момент он перешел черту, ничего не помня на утро.
По словам Топалова, проснувшись утром, он увидел, что Тодоренко нет, а все вешалки скомканы посреди комнаты. Артист попытался связаться с избранницей по телефону, но она не брала трубку.
«Тогда у меня началась паника, и я понял: что-то не то. Я каким-то образом выясняю, что она от меня ушла», — поделился певец. Тогда он позвонил брату телеведущей, который ему не смог ничем помочь, но в конечном счете Топалову все же удалось убедить Тодоренко выслушать его, однако телеведущая дала артисту понять, что им «не по пути».
Певец признается, что на протяжении нескольких дней просил прощения у Тодоренко, но во время разговора в ресторане возлюбленная дала Топалову понять, что ей не нравится такое поведение, и, несмотря на то, что она испытывает к артисту чувства, между ними все было кончено.
После этого Топалов бросил пить на два года, сумев сохранить отношения, и, по его словам, он больше никогда не позволит себе потерять контроль.
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