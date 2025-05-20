Танки Т-34 проедут по городам Беларуси «Маршем Победы»

Как отметили в министерстве, мероприятие пройдет в шести городах Беларуси, которые были награждены в этом году вымпелом «За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны». В списке обладателей вымпела — Сенно, Речица, Слоним, Кобрин, Славгород и Смолевичи. Именно по этим городам провезут легендарные танки Т-34, участвовавшие в параде 9 мая в Минске.
Также планируются выступления военных оркестров, кинологов со служебными собаками, будет организована выставка стрелкового оружия и показательные выступления бойцов сил спецопераций с элементами рукопашного боя. Кроме того, будет организована профориентационная работа с участием представителей военных учебных заведений.
Первыми «Марш Победы» встретят жители Сенно, где акция пройдут 24 мая, затем техника проедет по Речице — 28 мая, в Слоним она прибудет 31 мая, а в Кобрин — 1 июня. В Славгороде марш состоится 6 июня, а завершится акция 7 июня в Смолевичах.