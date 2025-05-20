«Трещина откроется»: появилось новое жуткое пророчество от «японской Ванги»

Ре Тацуки, которая является японской манга-художницей, прозвали «новой Бабой Вангой». При этом ее предсказания сбываются с пугающей точностью. Так, она предсказала разрушительное землетрясение в Японии в 2011 году, которое унесло жизни 18 тысяч человек. Сейчас стало известно о ее новых пророчествах, которые пугают людей по всему миру.