«Трещина откроется»: появилось новое жуткое пророчество от «японской Ванги»

Ре Тацуки, которая является японской манга-художницей, прозвали «новой Бабой Вангой». При этом ее предсказания сбываются с пугающей точностью. Так, она предсказала разрушительное землетрясение в Японии в 2011 году, которое унесло жизни 18 тысяч человек. Сейчас стало известно о ее новых пророчествах, которые пугают людей по всему миру.
В 2021 году была перевыпущена ее мистическая книга «Будущее, которое я увидела», где есть предсказание относительно грядущей катастрофы в Японии.
— Трещина откроется под морским дном между Японией и Филиппинами, отправляя на берег волны, которые будут в три раза выше, чем во время землетрясения в Тохоку, — говорится в книге.
По словам провидицы, катастрофа произойдет 5 июля 2025 года. Согласно ее видениям, эпицентр катастрофы образует ромбовидный регион, связывающий Японию, Индонезию, Тайвань и Северные Марианские острова. Океан, по ее словам, «будет кипеть».
При этом посольства Китая в Токио уже выпустили предупреждение, в котором путешественникам и местным жителям советовали проявлять особую осторожность из-за возможных природных катастроф, передает Unilad.
Ранее были обнародованы несколько предсказаний известных русских старцев о будущем страны. Например, в 2022 году стало известно, что Иона Одесский указывал на необходимость проведения Москвой крестного хода для победы и защиты русских воинов.