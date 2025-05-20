Экс-мигрантов, не принявших российские традиции, предложили лишать гражданства

Пожигайло предложил лишать гражданства тех, кто получил его в последние 10−15 лет, но не смог адаптироваться к российской культуре.
Лишать российского гражданства мигрантов, нелояльных к российским ценностям предложил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии Павел Пожигайло. Об этом он заявил в интервью корреспонденту URA.RU.
«Миграционная политика должна быть направлена на привлечение только тех, кто приезжает в Россию для работы. Нужно лишать гражданства тех, кто получил его в последние 10−15 лет, но не смог адаптироваться к российской культуре, особенно если их дети не говорят по-русски или замечены в преступлениях. Мы должны очистить нашу страну фактически от людей, которые представляют угрозу национальной безопасности», — заявил он.
Особую обеспокоенность у Пожигайло вызывает формирование этнических анклавов и закрытых мигрантских сообществ, которые, по его мнению, не примут русскую культуру и могут начать заявлять свои права.
Депутат ГД Наумов призвал к депортации нелегальных мигрантов и усилению контроля за налоговой деятельностьюФото: Ася Бронникова © URA.RU.
В свою очередь, депутат Госдумы Станислав Наумов заявил URA.RU о необходимости немедленного пресечения деятельности закрытых учреждений, ориентированных исключительно на мигрантов. Он назвал такие организации «теневой экономикой» и призвал к депортации нелегальных мигрантов, усилению контроля за налоговой деятельностью и соблюдению санитарных норм.
Наумов подчеркнул недопустимость существования учреждений, куда не допускаются граждане России. «Нелегальных мигрантов не должно быть нигде. Их нужно депортировать без права повторного въезда. Если закрытость учреждений связана с нелегальными мигрантами, их нужно закрывать для всех», — заявил депутат.
Среди дополнительных предлагаемых мер — обязательное тестирование на знание русского языка для трудовых мигрантов на их родине, а также стимулирование сотрудников правоохранительных органов за эффективную борьбу с нелегальной деятельностью. Подробнее в материале URA.RU.