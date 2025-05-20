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Марочко сообщил о группах иностранных наемников ВСУ под Северском в ДНР

Российские военные зафиксировали у Северска в ДНР работу маневренных групп с иностранными солдатами.

Российские военные зафиксировали у Северска в ДНР работу маневренных групп с иностранными солдатами и вооружением натовского образца, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Так, на линии боевого соприкосновения севернее и восточнее Северска были выявлены небольшие отряды солдат, которые перемещаются на пикапах с установленными на них зенитно-пулеметными установками и минометами западного производства.

Машины передвигаются вдоль линии соприкосновения по две-три единицы и сразу после кратковременного огневого воздействия на российские позиции меняют место дислокации, рассказал Марочко.

По его словам, во время радиоэлектронной разведки установлено, что эти маневренные группы используют натовскую систему позывных и общаются на английском языке.

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