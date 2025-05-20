В Челябинске заработали девять муниципальных пляжей

В этом сезоне жителей и гостей Челябинска ждут девять оборудованных муниципальных пляжей. Они безопасны и благоустроены: на территориях провели уборку и аккарицидную обработку, расчистили дно, обновили пляжное оборудование и установили мобильные туалеты. Кроме того, зоны отдыха будут охраняться и находиться под круглосуточным видеонаблюдением.