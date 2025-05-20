В Челябинске заработали девять муниципальных пляжей

Пляжи подготовили и открыли заранее, чтобы челябинцы смогли отдохнуть возле воды безопасно, ведь в жаркую погоду люди сразу же отправляются к водоемам.
В этом сезоне жителей и гостей Челябинска ждут девять оборудованных муниципальных пляжей. Они безопасны и благоустроены: на территориях провели уборку и аккарицидную обработку, расчистили дно, обновили пляжное оборудование и установили мобильные туалеты. Кроме того, зоны отдыха будут охраняться и находиться под круглосуточным видеонаблюдением.
Отдельно Алексей Лошкин рассказал о работе, которую провели на пляже «Новороссийский» в Ленинском районе. Именно здесь есть зона отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья. Она пока единственная в Челябинске. Перед предстоящим летним сезоном ее расширили и завезли сюда специальный инвентарь.
«Работа проведена большая, но оценивая пляжи лично, обратил внимание, что для комфортного отдыха не хватает бесплатных лежаков и источников питьевой воды в шаговой доступности. Также считаю правильным разнообразить отдых у воды, установив детские и спортивные площадки», — отметил глава Челябинска.
Градоначальник добавил, что уже дал поручения проработать эти вопросы до конца мая. По мнению Алексея Лошкина, эти задачи вполне выполнимы при грамотном подходе уже в текущем сезоне.