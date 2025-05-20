В Приморье снова можно гулять в лесу и ездить на шашлыки

С 20 мая Правительство Приморского края отменило особый противопожарный режим. В связи с действием сильных дождей было принято решение об отмене введенных ограничений.
Жителям Владивостока и ещё 13 муниципалитетов снова разрешили гулять в лесу. В 13 муниципалитетах был снят особый противопожарный режим, и еще в пределах 6 муниципальных и городских округов закончился режим повышенной готовности.
Напомним, что режим повышенной готовности и особый противопожарный режим были введены в феврале 2025 года из-за сильных ландшафтных пожаров. На протяжении нескольких месяцев в Приморье горели участки в разных муниципалитетах.
Больше всего от пожаров пострадали Хасанский округ, полуостров Песчаный, а также леса от Уссурийска до Осиновки.
Не так давно сотрудники МЧС России по Приморскому краю сообщали, что за время особого режима было оштрафовано нарушителей на сумму 9 миллионов рублей. При этом выгорело около нескольких тысяч гектаров территории.