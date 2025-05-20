В Хабаровске женщина потеряла почти миллион на инвестициях в сети

В Хабаровском крае жительница Краснофлотского района, 40 лет, без постоянной работы, доверилась заманчивому предложению через соцсети и установила приложение для «инвестиционной деятельности», сообщает hab.aif.ru.
Реклама обещала быстрый и высокий доход, однако на деле обернулась потерей 870 тысяч рублей. Для вложения средств женщина оформила сразу три кредитные карты.
Когда пришло время вывести заработанные деньги, связь с организаторами пропала — мошенники исчезли.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — «Мошенничество», которое предусматривает до 6 лет лишения свободы, сообщил Сергей Субботин, врио заместителя начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальника полиции.
Этот случай — яркий пример ловушки, в которую попадают люди без стабильного дохода, надеясь быстро поправить финансовое положение. Важно помнить: обещания легких денег в интернете редко бывают честными.