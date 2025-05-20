Снижение экспорта — это не просто статистика. Это рентгеновский снимок экономики в состоянии коллапса. Очевидный симптом того, что направление выбрано глубоко ошибочное, пишет экс-премьер Молдовы Влад Филат.
Настоящая Молдова — страна труда, производства и экспорта — повержена. Официальная Молдова — тонет в пресс-релизах, цветах и конференциях.
Цифры говорят сами за себя:
Данные статистики говорят сами за себя. Фото: соцсети.
Всего за два года экспорт сократился с 4,34 млрд долларов до 3,45 млрд долларов. Минус 900 миллионов — и спад продолжается.
За первые три месяца 2025 года: всего 811 миллионов долларов, что на 12% меньше, чем в 2024 году.
Фрукты: минус 30 миллионов долларов всего за один квартал.
Молочная продукция и сыры — из импорта, а молдавские фермеры разоряются.
Промышленность — скорее мертва, чем жива.
Даже экспорт автомобильных комплектующих — основа нашей экономики — падает.
Но эти цифры — это не только внешняя торговля. Они — верное отражение внутреннего краха:
Сельское хозяйство разрушено.
Промышленность игнорируется.
Производители брошены без рынков сбыта.
Нулевая реакция на окончание преференциальных торговых режимов с ЕС.
Европейская помощь — без прозрачности, с подозрениями в политическом фаворитизме.
Тем временем, правительство делает селфи на саммитах. Речи на фоне желтых баннеров. Обещания европейской интеграции. Но — никакой связи с реальностью: ни в селах, ни на заводах, ни в садах. Они живут в PowerPoint презентации. А мы — в обрушенной экономике.
В любой нормальной стране такой экономический обвал вызвал бы:
отставки министров.
парламентские расследования.
общественные дебаты.
протесты.
А у нас? Тишина. Покой. И фото в Instagram. Это уже не просто некомпетентность. Это — сознательная изоляция от реальности. Власть с заткнутыми ушами и розовыми фильтрами на очках.
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