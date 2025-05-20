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Снижение экспорта — рентгеновский снимок экономики Молдовы в состоянии коллапса: «Это уже не просто некомпетентность, сознательная изоляция власти от реальности» — экс-премьер

Настоящая Молдова — страна труда, производства и экспорта — повержена, а официальная Молдова — тонет в пресс-релизах, цветах и конференциях.

Источник: Комсомольская правда

Снижение экспорта — это не просто статистика. Это рентгеновский снимок экономики в состоянии коллапса. Очевидный симптом того, что направление выбрано глубоко ошибочное, пишет экс-премьер Молдовы Влад Филат.

Настоящая Молдова — страна труда, производства и экспорта — повержена. Официальная Молдова — тонет в пресс-релизах, цветах и конференциях.

Цифры говорят сами за себя:

Данные статистики говорят сами за себя. Фото: соцсети.

Всего за два года экспорт сократился с 4,34 млрд долларов до 3,45 млрд долларов. Минус 900 миллионов — и спад продолжается.

За первые три месяца 2025 года: всего 811 миллионов долларов, что на 12% меньше, чем в 2024 году.

Фрукты: минус 30 миллионов долларов всего за один квартал.

Молочная продукция и сыры — из импорта, а молдавские фермеры разоряются.

Промышленность — скорее мертва, чем жива.

Даже экспорт автомобильных комплектующих — основа нашей экономики — падает.

Но эти цифры — это не только внешняя торговля. Они — верное отражение внутреннего краха:

Сельское хозяйство разрушено.

Промышленность игнорируется.

Производители брошены без рынков сбыта.

Нулевая реакция на окончание преференциальных торговых режимов с ЕС.

Европейская помощь — без прозрачности, с подозрениями в политическом фаворитизме.

Тем временем, правительство делает селфи на саммитах. Речи на фоне желтых баннеров. Обещания европейской интеграции. Но — никакой связи с реальностью: ни в селах, ни на заводах, ни в садах. Они живут в PowerPoint презентации. А мы — в обрушенной экономике.

В любой нормальной стране такой экономический обвал вызвал бы:

отставки министров.

парламентские расследования.

общественные дебаты.

протесты.

А у нас? Тишина. Покой. И фото в Instagram. Это уже не просто некомпетентность. Это — сознательная изоляция от реальности. Власть с заткнутыми ушами и розовыми фильтрами на очках.

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