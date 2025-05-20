Снижение экспорта — рентгеновский снимок экономики Молдовы в состоянии коллапса: «Это уже не просто некомпетентность, сознательная изоляция власти от реальности» — экс-премьер

Тем временем, правительство делает селфи на саммитах. Речи на фоне желтых баннеров. Обещания европейской интеграции. Но — никакой связи с реальностью: ни в селах, ни на заводах, ни в садах. Они живут в PowerPoint презентации. А мы — в обрушенной экономике.