«Надо взять себя в руки»: почему мужчины чаще женщин умирают от «синдрома разбитого сердца»

— Самое главное — нужно понять, что жизнь в этой ситуации не заканчивается. Как бы ни было тяжело, надо взять себя в руки и понять, что пустое самоистязание в конечном итоге не приведет к улучшению ситуации. Это уже случилось. Также необходимо проработать эту травму с психологом. А занятия в спортивном зале, тренировки, плавание отлично выбивают любые психологические переживания из мужчин, потому что их организм привык нагружать мышцы. Важно встать с дивана и срочно нагружать себя физической работой. Любой стресс можно убить физической нагрузкой, — заключил собеседник «ВМ».