В Воронеже 20 мая изменились маршруты троллейбусов № 7 и № 99

Транспорт направлен с Московского проспекта по улицам Беговой, Шишкова, Хользунова и далее по маршруту.
Такие меры связаны с проведением работ по устранению коммунальной аварии на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Хользунова.
В Воронеже утром 20 мая изменился путь следования троллейбусов № 99 и № 7, сообщили в пресс-службе мэрии.
Транспорт направлен с Московского проспекта по улицам Беговой, Шишкова, Хользунова и далее по маршруту.
Такие меры связаны с проведением работ по устранению коммунальной аварии на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Хользунова.