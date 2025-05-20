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В Воронеже 20 мая изменились маршруты троллейбусов № 7 и № 99

В Воронеже утром 20 мая изменился путь следования троллейбусов № 99 и № 7, сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: АиФ Воронеж

Транспорт направлен с Московского проспекта по улицам Беговой, Шишкова, Хользунова и далее по маршруту.

Такие меры связаны с проведением работ по устранению коммунальной аварии на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Хользунова.