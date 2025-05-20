Глава СПЧ предложил вернуться к всеобщим переводным экзаменам в школах

Глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил о необходимости внедрения в российских школах переводных экзаменов, которые позволят объективно оценивать уровень знаний учащихся.
— По итогам дискуссий с выдающимися директорами и педагогами я считаю, что надо постепенно внедрять переводные экзамены из одного класса в другой за исключением 9-го и 11-го, где сдают ОГЭ и ЕГЭ, потому что экзамен является составной частью учебного процесса. Об этом как-то забыли, к экзамену относятся как к какой-то пытке, — сказал Фадеев.
По его словам, с точки зрения дидактики экзамен должен завершать учебный процесс. Он отметил, что сами педагоги поддерживают идею введения экзаменов, однако опасаются идти вразрез с устоявшимися бюрократическими установками. Фадеев добавил, что предметы, которые должны войти в круг обязательных, включают литературу, географию, историю, физику и математику, но точное распределение по классам должны определить специалисты.
Он также подчеркнул, что ЕГЭ — это лишь вступительный экзамен в вуз и сегодня фактически отсутствует системная оценка знаний, полученных в школе. По мнению Фадеева, с введением экзаменов возникнет необходимость пересмотра всей школьной программы. Он считает, что без ущерба для качества ее можно сократить на 20−25 процентов, что станет дополнительным резервом времени для учеников, передает ТАСС.
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