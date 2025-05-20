Академия наук назвала реальную себестоимость картофеля в Беларуси

По словам гендиректора, в 2024 году средняя себестоимость картофеля в рядовых хозяйствах, которые производят товарный картофель, по оценкам, приближалась к 50 копейкам. Маханько добавил, что те, у тех, кто производит семена (к примеру, предприятия НАН и частные) себестоимость картофеля приближается к рублю.