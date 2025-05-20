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Академия наук назвала реальную себестоимость картофеля в Беларуси

Белорусский ученый озвучил себестоимость картофеля.

Источник: Комсомольская правда

Академия наук назвала реальную себестоимость картофеля в Беларуси. Подробности в эфире телеканала СТВ привел генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько.

По словам гендиректора, в 2024 году средняя себестоимость картофеля в рядовых хозяйствах, которые производят товарный картофель, по оценкам, приближалась к 50 копейкам. Маханько добавил, что те, у тех, кто производит семена (к примеру, предприятия НАН и частные) себестоимость картофеля приближается к рублю.

— Мы вырастили, выкопали, положили в хранилище. Это, будем говорить, рубль, — генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук по картофелеводству и плодоовощеводству.

Специалист отметил, что осень 2024 года оказалась теплой, а для того, чтобы картофель хранился, его следует охладить и на это идет электроэнергия.

— Каждый месяц плюс 10 копеек. Октябрь — плюс 10 копеек ноябрь… 6 месяцев, не считайте. 1,6 рубля — вот столько честная цена на картофель у отдельных производителей. Это нужно учитывать, подчеркнул генеральный директор.

Ранее МАРТ объяснил, что происходит с луком в Беларуси.

Вместе с тем замглавы МАРТ объяснил цены на мытую картошку в Беларуси.

Кроме того, КГК сказал о ситуации с картофелем в Беларуси в мае 2025 года.

Тем временем МАРТ и Минсельхозпрод высказались о наличии картошки и лука в магазинах Беларуси.